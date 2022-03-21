Son dakika haber: Mısır, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltmak için 7,2 milyar dolar bütçe ayırdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Mısır, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltmak için 7,2 milyar dolar bütçe ayırdı

21.03.2022 20:36
Son dakika haber: Mısır, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltmak için 7,2 milyar dolar bütçe ayırdı

Son dakika haber: Kahire yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarını azaltmak amacıyla 130 milyar cüneyh (yaklaşık 7,2 milyar dolar) tahsis edildiğini açıkladı.

Kahire yönetimi, Rusya- Ukrayna savaşının ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarını azaltmak amacıyla 130 milyar cüneyh (yaklaşık 7,2 milyar dolar) tahsis edildiğini açıkladı.

Mısır Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam eden savaş ve bunun ülke ekonomisine etkilerinin azaltılması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

Gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla 7,2 milyar dolarlık bir bütçenin tahsis edildiği aktarılan açıklamada, alınan tedbirler kapsamında ithal edilen temel ürünler ve üretim gereksinimlerinin gümrük vergilerinde doların 16 cüneyhe (0,89 cent) sabitlendiği belirtildi.

Açıklamada, vergi muafiyetinin de yüzde 25'e yükseltilerek 30 bin cüneyhe (yaklaşık 1667 dolar) ulaştığı ve iki yıl boyunca piyasaya sürülen temel ürünlerde elde edilen sermaye kazancında da yüzde 50 indirim uygulanacağı kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından son dönemde Mısır'da buğday ve unda fiyat artışı görülmüştü. Öte yandan Mısır Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından faiz oranlarında 100 baz puan artışına gitmişti.

Merkez bankasının faiz oranında yüzde 1 artışa gitmesinin ardından cüneyh, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Bu sabah bir dolar 15,77 cüneyhten işlem görürken, dolar karşısındaki sert düşüşün ardından bir dolar piyasada 18,01 cüneyhi gördü.

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Ukrayna, Mısır, Rusya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mısır, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltmak için 7,2 milyar dolar bütçe ayırdı - Son Dakika


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