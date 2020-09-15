Son dakika haber: Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerinin mısır yetiştirilen bir seraya düzenlediği operasyonda 436 gram esrar ile 147 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerinin mısır yetiştirilen bir seraya düzenlediği operasyonda 436 gram esrar ile 147 kök kenevir ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında il genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde C.S. isimli şahsın, ikamet ettiği evin bahçesinde bulunan serada yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, mısır ekili alana yasa dışı kenevir bitkileri ekildiğini tespit edince mahkeme kararıyla evde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramalarda 436 gram esrar, 147 kök kenevir bitkisi, 18 kök skunk bitkisi, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. C.S. isimli şahsı gözaltına alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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