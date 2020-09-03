Son dakika haber... Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı
Son dakika haberine göre SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bulundu.
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan ihbar üzerine yürütülen istihbari çalışma sonucunda İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarmanın narkotik köpeği 'Ozon'da yer aldı. Belirlenen adreslere gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları aramada; ev, eve ait eklentiler ve mısır tarlalarında 81 kilo kubar esrar maddesi ile ele geçirildi. Mısır tarlalarında dikili halde bulunan 2 bin 600 kök kenevirinin boylarının 3 metreyi bulduğu tespit edildi. Ayrıca esrar maddeleri ile bağlantılı olduğu değerlendirilen elektronik teraziye de ekiplerce el konuldu. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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