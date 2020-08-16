Son dakika haber! MİT'in operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist "kırmızı liste"den - Son Dakika

Son dakika haber! MİT'in operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist "kırmızı liste"den
Gelen son dakika haberlerine göre -MİT'in operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist "kırmızı liste"den MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.
-MİT'in operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist "kırmızı liste"den MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:44
Kaynak: AA
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