MİT, PKK yöneticisi Bedirhan Abi'yi Sincar'da etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK yöneticisi Bedirhan Abi'yi Sincar'da etkisiz hale getirdi

04.09.2022 10:34

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirildi.

MİT, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyetlerde bulunan ve bazı güvenlik güçlerinin şehit olduğu eylemlere katılan 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Türk vatandaşlığı bulunan ve katılıp yönlendirdiği silahlı eylemler nedeniyle aranma kaydı bulunan Bedirhan Abi'nin Sincar'da terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu kapsamda saha ajanlarının da desteğiyle teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta operasyonu planlandı. Abi, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'ya 2011'de Şırnak'tan katılan terörist Bedirhan Abi, daha sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına geçti. Terör örgütü tarafından Irak'a çekilen Abi, Sincar'da PKK/YBŞ'ye bağlı sözde tugay sorumlusu olduğu döneme kadar tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı.


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MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kaynak: DHA

Türkiye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK yöneticisi Bedirhan Abi'yi Sincar'da etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, PKK yöneticisi Bedirhan Abi'yi Sincar'da etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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