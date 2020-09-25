Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmanın bugünkü oturumunda, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski asker sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı SEGBİS kaydı ile savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanık ve avukatlarının savunmalarının alınması için duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.