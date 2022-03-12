Son dakika haber: MİT tırlarının durdurulması davasında yerel mahkemenin kararı istinaftan geçti - Son Dakika
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Son dakika haber: MİT tırlarının durdurulması davasında yerel mahkemenin kararı istinaftan geçti

12.03.2022 14:21
Son dakika haber: MİT tırlarının durdurulması davasında yerel mahkemenin kararı istinaftan geçti

Son dakika haber... Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu.

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde kabul edildiği belirtildi.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı tespitine yer verilen kararda, "Sanık ve sanık müdafilerinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ceza dairesi, tutukluluk süreleri dikkate alınarak 5 sanığa verilen tahliye kararını da hukuka uygun buldu.

Temyiz incelemesi için dava dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili yargılanan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile FETÖ'nün 11 "sivil imamı"nın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 30 Ekim 2020'deki karar duruşmasında 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 27 sanıktan 5'i tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Mahkeme heyeti, Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanmaları ve aynı suçtan hüküm giymeleri nedeniyle dosyalarının reddine, 10 firarinin ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

YORUMLAR
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MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı dava sürdü MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı dava sürdü

Yargıtay, Hatay, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MİT tırlarının durdurulması davasında yerel mahkemenin kararı istinaftan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: MİT tırlarının durdurulması davasında yerel mahkemenin kararı istinaftan geçti - Son Dakika
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