Son dakika haber: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, transferleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, transferleri değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinin doğru bir şekilde yapıldığını belirterek, iyi bir takım olarak birlikteliği sağladıklarında başarının da geleceğini söyledi.

Son dakika haber: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, transferleri değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinin doğru bir şekilde yapıldığını belirterek, iyi bir takım olarak birlikteliği sağladıklarında başarının da geleceğini söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü, Beştepe Tesisleri'nde yeni transferlerini tanıttı ve imza töreni düzenledi.

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fuat Çapa " Türkiye'de her gelen transfere direkt oynayacak gözüyle bakılıyor. Bunun böyle olmadığını Avrupa'da çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün 9 yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Kısa vadede direkt oynayabilecek arkadaşlarımız var 5-6, 3-4 oyuncu da gelecek sezon adına göstermiş oldukları performansa göre beklenti içerisinde olduğumuz arkadaşlar." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da geçirdikleri kamp dönemine ilişkin de Fuat Çapa "Hazırlık dönemimiz kısa bir dönemdi. Ligler zaten temmuz sonunda bitti, takımların bir sonraki hamleyi yapabilmeleri için çok fazla zamanı yoktu. Özellikle kadro yapısı veya kurgusu olmayan takımlar için bu süreç çok zordu. Geçtiğimiz sezondan 8-9 ilk 11'deki oyuncusuyla devam eden takımlar bir nebze de olsa lige daha avantajlı başlayacaklar." şeklinde konuştu.

Fuat Çapa, eylül ayının MKE Ankaragücü için çok kritik bir ay olduğunu belirterek, "Bu ayı ne kadar az hasarlı geçirirsek gelecek aylar o kadar daha kolay ve daha sahada ne yaptığını bilen takım görüntüsü vereceğiz. Kampa ilk günden itibaren yeni arkadaşlardan katılanlar oldu. Kamp süresince katılanlar oldu, Ankara'ya geldikten sonra katılan arkadaşlar oldu. Ama tam olarak sahada oynayacak olan 13-14 oyuncunun birlikte yapmış olduğu idman sayısı 5-6, bu da çok yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Fuat Çapa, "Sahada takım gibi duran bir takım neler yapmak istediğini gösteren bir takım bekliyoruz. Belki her şey istenildiği gibi gitmeyebilir bu karşılaşmalarda ama ilerleyen haftalarda neler yapabileceğimizi gösterme adına güzel bir karşılaşma olacak." şeklinde konuştu.

Yeni transferlerin yaş ortalamasının uygun olduğunu dile getiren Fuat Çapa, "Sadece bu sezonu değil gelecek sezonları da kurtarma adına böyle bir yapılanmaya gidildi. Hedefler çok güzel, beklentiler daha güzel ama bunları gerçekleştirebilmek için de imkanlarınız olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Çapa, MKE Ankaragücü'nün yeni futbolcularla gelecek haftalarda taraftarı ne kadar beklenti içine sokabileceğini göreceklerini vurguladı.

"Galip gelmek için çıkacağız"

Süper Lig'de ikinci haftayı "bay" geçecek olmaları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının daha önem kazandığı ifade edilerek yöneltilen soruya da Fuat Çapa, şöyle cevap verdi:

"Her takım gibi biz de galip gelmek için çıkacağız. Rakiplerimiz de hesaplar yapıyor bu gayet normal. Biz biraz duygularımızla yaşadığımız için bir karşılaşma olumlu geçtiği zaman tamamen değişik beklentiler içerisine giriyoruz olumlu anlamda mağlup olduğun zaman da tam tersine umutsuzluğa kapılıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Geçtiğimiz sezon Medipol Başkaşehir'in ilk haftalarını düşünürsek, şu anda geçen sezonun ise şampiyonu. Yani çok fazla ilk haftalardaki görüntüye aldanıp ona göre beklentiler içerisine girmemek lazım. Bu sonuçta bir takım oyunu, takım olmak için de kolay bir süreçten geçilmiyor. Ama bunu en kısa sürede atlatmaya çalışacağız."

Fuat Çapa, "İyi takım olursak, birlikteliği sağlarsak... Biz bugüne kadar çalıştırdığımız takımlarda bunu gayet iyi bir şekilde gerçekleştirdik ve başarılı olduk inşallah onu da burada gerçekleştiririz. Takım olursak sonuç da kendiliğinden gelir." diye konuştu.

"Transfer sezonu kapanana kadar görülen eksikliklere göre nokta transfer yapar mısınız?" şeklindeki soru üzerine de Fuat Çapa, şöyle konuştu:

"Biz eksikliklerimizi biliyoruz, yönetimle paylaşmıştık. Bizim söylemiş olduğumuz eksiklerle ilgili yönetimimizin de aynı düşünceye sahip olması bizim ve onların işini kolaylaştırdı. O doğrultuda bir plan yapıldı. Doğru bir süreç yaşandı özellikle bugüne kadar yapmış olduğumuz transferlerde. Ama eksikliklerimiz yok mu mutlaka var. Unutmayalım geçtiğimiz sezon küme düşen bir takımdan bahsediyoruz. Bugün Hatayspor, Erzurumspor, Karagümrük nasılsa biz de o durumdayız. Onların da lige çıktığı zaman yeni takım kurmaları gerekiyor, belki onlar bizden bir adım da öndeler çünkü geçen sezondan oynayan 8-9 oyuncusuyla devam edecek. Biz ilk 11'de geçtiğimiz sezondan oynayan oyuncumuz 3 veya 4, yani bunu da göz ardı etmemek lazım."

Erzurumspor Kulübü, MKE Ankaragücü, Fuat Çapa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, transferleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor

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