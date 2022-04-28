Son dakika haber! Mobil Hız Tespit Sistemi trafik kazalarının azalmasına katkı sağlıyor - Son Dakika

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Mobil Hız Tespit Sistemi'nin (MTS) Samsun'da jandarma sorumluluk bölgesinde kullanımı, anlamlı istatistikler ortaya çıkardı. MTS ile ölümlü trafik kazaları yüzde 50, yaralamalı kazalar ise yaklaşık yüzde 27 azaldı.

Ocak ayında jandarma trafik ekiplerinin hizmetine sunulan MTS ile hız ihlali yapan araçların görüntüleri anlık olarak tablet üzerinden izlenebiliyor.

Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.

Araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebilen MTS, olumsuz hava koşullarında da gece gündüz kullanılabiliyor.

Mobil Hız Tespit Sistemi ile yapılan trafik denetimleri, sürücüler için caydırıcı bir etken oluyor.

Geçen yıl ocak-nisan döneminde trafik kazalarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin de yaralandığı İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bu yılın aynı dönemindeki kazalarda ise iki kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, AA muhabirine, uygulamaya konulan 2021-2030 Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında güvenli trafik ortamının sağlanması ile trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hızın yüzde 5 düşürülmesi ölümlü kazaları yüzde 30 azaltıyor

Samsun'da jandarma trafik timlerinin sorumlu olduğu 12 bin 888 kilometrelik yol ağında 2021 yılında meydana gelen 484 trafik kazası incelendiğinde 268 sürücünün hız kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirten Silay, yapılan araştırmalara göre sürücülerin ortalama hızını yüzde 5 düşürmesinin ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma sağladığının belirlendiğini vurguladı.

Silay, hız ihlallerinin önlenmesinde elektronik denetleme sistemlerinin en etkin denetim yöntemi olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Yerli ve milli olarak geliştirilen Mobil Hız Tespit Sistemi, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2022 Ocak ayı itibarıyla trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda icra edilen trafik denetimi ve uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. İl Jandarma Komutanlığının trafik hizmetlerini yürütmekle sorumlu olduğu yol ağında 2021 ile 2022 yılları ocak-nisan dönemlerinde meydana gelen trafik kazaları mukayese edildiğinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 50, yaralamalı trafik kazalarında yaklaşık yüzde 27, sürücülerin hız kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında ise yüzde 32 azalış olduğu tespit edilmiştir. Mobil Hız Tespit Sistemi'nin trafik kazalarının azaltılmasında son derece etkin olduğu görülmüştür."

Silay, MTS'nin yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip olduğunu dile getirerek, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma trafik timlerince ülke genelinde etkin şekilde kullanıldığını anlattı.

Serdar Silay, "Özellikle önümüzdeki Ramazan Bayramı tatili süresince kara yollarını kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza başta hız kuralları olmak üzere tüm trafik kurallarına azami derecede riayet etmelerini, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını hatırlatır, nice kazasız bayramlar dileriz." ifadesini kullandı.