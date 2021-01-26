Son dakika haber! Mobil Müze Kahramankazan'da - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kahramankazanlı ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale Savaşlarının anlatıldığı ve o dönemin materyallerinin sergilendiği Mobil Müze vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gencinden yaşlısına kadar birçok Kahramankazanlı müzeyi gezdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, katılımcıların ateşi ölçüldü ve sosyal mesafeye dikkat edildi.

Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Alan Tarihi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkan Mobil Müze'nin 55. il olduğunu söyledi.

Mobil Müze'nin içeriği hakkında da bilgi veren Karataş, 7 bölümden oluşan müzede, savaş eserleri, belgeseller ve görsellerin yer aldığını belirtti.

Mobil Müze'nin 18 Mart'ta Çanakkale'de olacağını ve böylece Türkiye turunun ilkini tamamlamış olacaklarını aktaran Karataş, çocuklar ve Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamamış büyüklerin müzeye daha çok ilgi gösterdiğini, özellikle de yaşlı ziyaretçilerin zaman zaman duygulu anlarına şahit olduklarını kaydetti.