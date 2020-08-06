Son dakika haber... Mobile oyun heyecanı kampüse taşındı - Son Dakika

Takımların kıyasıya mücadele ettiği PUBG Mobile DUO turnuvasının ilk hafta elemeleri dün akşam tamamlandı. 26 Ağustos'ta final maçıyla sona erecek olan turnuvanın ödülü 10 bin TL olacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin düzenlediği ve 320 takımın kıyasıya mücadele edeceği PUBG Mobile DUO turnuvasının ilk hafta elemeleri dün akşam tamamlandı. İlk hafta 200 takımın kayıt yaptırdığı turnuva yoğun ilgi gördü. 200 takım arasından seçilen 80 takım dün akşam kıyasıya mücadele etti. 26 Ağustos'ta final maçıyla sona erecek olan turnuvanın 10 bin TL'lik ödülü ise oyun meraklıları arasında heyecana neden oldu. Ödül, finaldeki üç maçta en fazla puan toplayan 8 takımın olacak. Herkesin başvurabileceği turnuvaya oyuncular hem birlikte oynayarak takım oyununu ön plana çıkaracak hem de şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvanın ikinci hafta kayıtları ise bugün başladı. Birbirinden farklı haritalarda oyuncular, grup eleme maçlarında dereceye girerek büyük finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Toplamda 4 haftadan oluşan, her hafta 80 takımın mücadele edeceği turnuvaya üniversitenin internet sayfasından kayıt yaptırılabilecek.

"GENÇLERE HEYECAN YAŞATMAK İSTEDİK"

Turnuvayı düzenleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dudu Banu Çakar şunları söyledi; "Tüm dünya olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Özellikle gençlerimizin bu süreçte çok bunaldıklarını biliyoruz. Hayatlarına kısa bir heyecan katmak istedik. Dünya çapında oynanan PUBG Mobile'a ilk haftadan katılım oranı çok yüksek oldu. Dün akşam ilk elemeyi gerçekleştirdik. Bugün itibari ile bir hafta boyunca ise ikinci hafta elemeleri için kayıtlarımızı açtık. Gençlerimizin hayatlarına dokunabilmek bizleri mutlu etti. Yarışacak tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

FİNAL CANLI YAYINLANACAK

PUBGM DUO Turnuvası'nın 26 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan final mücadelesi ise İstanbul Rumeli Üniversitesi Twitch hesabı üzerinden canlı yayınla izleyicilerle buluşacağı bildirildi.