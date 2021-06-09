Moğolistan'da seçmenler, ülkeyi 6 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde sandık başına gitti.

Ülkede 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimlerinde 2 milyon 150 binden fazla seçmen, ülke genelindeki sandık merkezlerinde sağlık kurallarına riayet ederek oy kullanıyor.

Yerel saatle 07.00 itibarıyla oy verilmeye başlanan seçimlerde iktidardaki Moğol Halk Partisinin başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, muhalefetteki Demokrat Partinin eski başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat yarışıyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.

Moğolistan anayasasında yapılan değişikliklerden sonra ilk kez yapılan seçimleri kazanan devlet başkanı, yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl bu görevde kalabilecek.