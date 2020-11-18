Son dakika haber | Moldova'da son 24 saatte 1607 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Moldova'da son 24 saatte 1607 yeni Kovid-19 vakası görüldü

18.11.2020 23:35
Son dakika haber | Moldova'da son 24 saatte 1607 yeni Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Son dakika habere göre Moldova'da son 24 saatte 1607 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla, salgının başlamasından bu yana "en yüksek günlük sayı" görüldü.

Moldova'da son 24 saatte 1607 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla, salgının başlamasından bu yana "en yüksek günlük sayı" görüldü.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1607 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 92 bin 519'a çıktı.

Yeni tespit edilen vakalardan 106'sı sağlık çalışanı olurken, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 18 artarak 2 bin 72'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 1170 artışla 74 bin 229'a ulaştı.

26 bin 773 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, 4 bin 151'i evde olmak üzere 16 bin 218 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 31 artarak 2 bin 970'e yükseldi.

Kişinev'de yeni tedbirlerin getirilmesi bekleniyor

Başkent Kişinev Belediyesi Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Boris Gılka, şehirde Kovid-19 vakalarının arttığını belirtti.

Kentte salgına karşı bazı tedbirlerin yeniden getirileceğine işaret eden Gılka, "Seçimler yapıldı. Bazı önlemleri yeniden getirmeliyiz. Eğlence faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Ayrıca, pazar yerlerinin kapatılması konusunun da ele alınması gerekiyor." dedi.

Gılka, devlet çalışanlarının çalışma saatlerinin değiştirilebileceğine de dikkati çekti.

Moldova'da salgın süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 18 Mart'ta kayda geçmişti.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Günlük vakaların temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başladığı ülkede, dün 1069 vaka tespit edilmiş, 19 kişi yaşamını yitirmişti.

Moldova'da, 1 Ekim'den itibaren bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Kişinev, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Moldova'da son 24 saatte 1607 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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