Son dakika haberleri: Moldova'daki erken genel seçimi Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı - Son Dakika

Moldova'da yapılan erken genel seçimleri, oyların yüzde 52,7'sini alan Batı yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi kazandı.

Doğu Avrupa ülkelerinden Moldova'da halk, erken genel seçimler için dün sandık başına gitmişti. Oy sayma işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Batı yanlısı olarak bilinen Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi oyların yüzde 52,7'sini alarak seçimin galibi oldu. Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Sosyalist Parti ile Komünist Parti'den oluşan siyasi bloğun (BECS) ise oyların yüzde 27,2'sini alarak ikinci olduğu aktarıldı.

Rusya yanlısı Dodon'un müttefikleri tarafından engellendiğini söylediği reformları uygulamak için 101 sandalyeli mecliste çoğunluğu kazanan Sandu, tek başına hükümet kurabilecek. Moldova basını PAS'ın kesin olmayan sonuçlara göre mecliste 63 sandalye kazanabileceğini belirtti.

Moldova yasama meclisinde sandalye kazanmak için gereken yüzde 5 barajını ise iki parti dışında sadece Şor Partisi oyların yüzde 5,8'ini alarak geçti.

(İHA)