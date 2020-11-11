Son dakika haber: Molla Yegan özüne dönüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Molla Yegan özüne dönüyor

11.11.2020 14:32
Son dakika haber: Molla Yegan özüne dönüyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçmişte alimlerin yetiştiği ve aslına uygun olarak restore edilerek Yegan Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek Molla Yegan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçmişte alimlerin yetiştiği ve aslına uygun olarak restore edilerek Yegan Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek Molla Yegan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Sultan Yıldırım Bayezid tarafından 14. yüzyılın sonunda yaptırılan, cami, medrese, imaret, darüşşifa, mektep, hamam ve türbeden oluşan Yıldırım Külliyesi, 600 yılı aşkın geçmişi ile bölgenin en değerli miraslarından biri olarak ilk günkü heybetiyle ayakta duruyor. Yıldırım Belediyesi de bu önemli değere sahip çıkarak külliyenin bir parçası olan, Osmanlı Dönemi'nin önemli alimlerinden ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Bursalı fıkıh alimi Molla yegan'ın adını taşıyan medreseyi tarihi dokusunu koruyarak Çocuk Aktivite Merkezi olarak yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Bölgede ziyaretler gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, 2 bin 407 metrekare inşaat alanında yapımı süren Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çocukların eğitim hayatının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı fertler olarak hayata hazırlanması için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Külliyemiz, kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan ilçemizin en önemli değerleri arasında yer alıyor. Bu değerleri tarihi dokusuyla yaşatmak geçmişimize karşı olduğu gibi gelecek nesillerimize karşı da sorumluluğumuz. Biz de bu değerimizi yaşatırken sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler yetiştirmek için Mollayegan Medrese'mizi Çocuk Aktivite Merkezi olarak evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Bünyesindeki oyuncak kütüphanesi, müzik odası, sinema odası, oyun odaları, bilgisayar atölyesi, kapalı ve açık etkinlik alanlarıyla Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi, çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olacak. Çalışmaları hızla devam eden Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi'miz tamamlandığında çocuklarımızın yanı sıra, annelerin de çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir aktivite merkezi olarak hizmet verecek" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haber: Molla Yegan özüne dönüyor
Son dakika haber: Molla Yegan özüne dönüyor

Mehmet Melih Oktay, Molla Yegan, Yıldırım, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Molla Yegan özüne dönüyor - Son Dakika


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