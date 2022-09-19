Son dakika haber... 'Montrö bildirisi' davası ertelendi - Son Dakika
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Son dakika haber... 'Montrö bildirisi' davası ertelendi

19.09.2022 11:54
Son dakika haber... 'Montrö bildirisi' davası ertelendi

Son dakika habere göre ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin yargılandığı dava, savcının mütalaa için süre istemesi üzerine ertelendi.

ANKARA'da 'Montrö bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin yargılandığı dava, savcının mütalaa için süre istemesi üzerine ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celselerinde sanık savunmaları tamamlandı. 103 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi. Savcı, duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığını ve davada geçici olarak görevlendirildiğini belirterek, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi. Mahkeme de savcının talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Montrö bildirisi' davası ertelendi - Son Dakika

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