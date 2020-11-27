Elazığ'da norkatik köpeği ile yapılan aramada montunun astarında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Mişa"nın da katılımıyla arama yaptı.

Mişa'nın bir yolcunun montuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yolcu A.K'nin montunun astarına gizlenmiş 90 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.