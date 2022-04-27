Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı

27.04.2022 19:08

Son dakika haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan motorlu kurye yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan motorlu kurye yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Nergiz Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evka 5-Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı yolcu minibüsü, Girne Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada motorlu kurye Mustafa Özkan'ın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Özkan, ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde motorlu kuryenin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı minibüsün, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpışması sonucunda, motorlu kuryenin takla atarak sürüklendiği görüldü. Minibüs şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı

YORUMLAR
500
Elazığ'da görülen 2 metrelik dev yılan korkuttu, o anlar kameralara yansıdı Elazığ'da görülen 2 metrelik dev yılan korkuttu, o anlar kameralara yansıdı Son dakika haber: Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü Son dakika haber: Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
18:00 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu! Pilot kokpitte sigara yakmış!
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 19:35:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement