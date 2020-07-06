Son dakika haber | 'Motoru olmayan motosiklet' - Son Dakika

Son dakika haber | 'Motoru olmayan motosiklet'

Gelen son dakika haberlerine göre 'Motoru olmayan motosiklet' Trabzon'da maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığı motosikleti kendi imkanlarıyla eski bisiklete uyarlayarak hayal gücünü ortaya koydu Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu hayranı genç, plastik su bidonu ve tahta parçaları ile bisikletine motosiklet...

'Motoru olmayan motosiklet'

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Trabzon'da maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığı motosikleti kendi imkanlarıyla eski bisiklete uyarlayarak hayal gücünü ortaya koydu

Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu hayranı genç, plastik su bidonu ve tahta parçaları ile bisikletine motosiklet görüntüsü vermeye çalışınca ortaya bu ilginç görüntü çıktı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Ramazan Can, küçüklüğünden beri hayal edip maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığı motosikleti kendi imkanlarıyla eski bisiklete uyarlayarak hayal gücünü ortaya koydu. Motoru olmayan ancak kendi tasarımıyla motosiklete benzettiği bisikletiyle dikkatleri üzerine çeken Ramazan Can'ın en büyük hedefi eski milli sporcu Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile tanışmak.

Eski bisikletine farklı bir dekor vererek tahta, su bidonu ve hortum parçaları kullanmak suretiyle motosiklet görüntüsü vermeye çalışan Can, idolü Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu olduğunu belirterek kendisiyle tanışmayı çok istediğini söyledi.

Ekonomik durumlarının iyi olmadığı için hayal edip alamadığı motosikleti kendi tasarımıyla bu hale getirdiğini kaydeden Can, kullandığı malzemeleri çevreden bulduğunu söyledi.

Lise 1. sınıf öğrencisi Ramazan Can, bisikletini çok sevdiğini belirterek, "Bisiklet sevgisi bende 3 yaşlarında başladı. Bisikleti el becerisiyle yaptım. Babamın ekonomik durumu iyi olmadığından kendim böyle bir bisiklet yapmaya karar verdim. Tahta olan bölümünü çam ağacından yaptım. Evde kullanmadığımız su bidonlarını kullandım. Ön çamurluğunu gerçek motor çamurluğunu taktım. Egzozunu herhangi bir metalden yaptım" dedi.

"Çevremdekiler nasıl yaptığımı soruyor" diyen Can "Ben de kendim tasarladım diyorum. Hayalimdeki bisiklet disk frenli, hızlı giden olsun istiyorum. Kendi imkanlarımla ancak bu kadar yapabildim. Kenan Sofuoğlu hayranıyım onun gibi olmak istiyorum. Yarışlarda nasıl birinci olduğunu ve nasıl kullandığını bana da öğretmesini istiyorum. Kendisinden motor nasıl sürülür bana öğretmesini istiyorum. Bana bisiklet gönderme tabi kabul ederim" diye konuştu.

Ramazan Can'ın mahalle arkadaşı Enes Malik ise "4-5 yaşlarında bisiklet sürmeye başladım. Ramazan'ın bisikletini güzel buldum. Ara sıra beraber geziyoruz. Bisikletini güzel yapmış" ifadelerini kullandı.

Ramazan Can'ın babası Mehmet Yaşar Can da oğlu Ramazan'ın geceleri kendisinden habersiz telefonu alarak Kenan Sofuoğlu'nun yarış videolarını izlediğini kaydederek, "Oğlum 3-4 yaşından beri bu işlere eli çok yatkındır. Bu işlere çok meraklı. Bisiklet heves ediyordu tabi her zaman imkanımız olmadı. Kendi imkanlarıyla beraber böyle bir şey yaptı. Oğluma daha iyisini almak isterim ancak imkanımız olmadığından maalesef alamadık. Oğlum Kenan Sofuoğlu hayranı. Geceleri benden habersiz telefonu alıp You Tubeden Sofuoğlu'nun videolarını izliyordu. Onu gerçekten çok seviyor görmek istiyor. Kendisini çok tanımak istiyor onun hayranı. Sofuoğlu'yla tanışsa çok sevinir. Elektronik merakı var kendi tasarlayıp bu tür şeyler yapıyor. İmkanımız olsa daha iyi bir bisiklet alırım. Bisiklet bozulsa kendi tamir edebiliyor. Altı çocuğum var. Fazla gelirim olmadığı için hepsine bisiklet alamıyorum" şeklinde konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'Motoru olmayan motosiklet' - Son Dakika
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