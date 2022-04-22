Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

22.04.2022 11:21
Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü Muhammet Yaman (22) yaralandı, arkasındaki Ömer Maruf Yel (16) ise yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü Muhammet Yaman (22) yaralandı, arkasındaki Ömer Maruf Yel (16) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Matdere mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Muhammet Yaman'ın kontrolünü kaybettiği 45 YC 1676 plakalı motosikleti yol kenarına devrildi. Kasksız oldukları belirlenen sürücü Yaman ile arkasındaki Ömer Maruf Yel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü Yaman Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Ömer Maruf Yel ise Salihli ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Maruf Yel, doktorların tüm çabasına karşın bugün saat 01.30 sıralarında kurtarılamadı. Yaman'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Muhammet Yaman, Turgutlu, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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