Son dakika haber... Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

05.08.2022 19:55
Son dakika haber... Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresinde 06 MIL 42 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 09 FM 324 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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