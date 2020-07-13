Son dakika haber | Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin ön camına düştü

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına düşüp yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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