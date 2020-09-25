Motosiklet sürücüsü, önüne çıkan kamyonete böyle çarptı

GİRESUN - Giresun'da seyir halindeki motosiklet, kavşakta bekleyen kamyonetin hareket ederek önüne çıkmasıyla kamyonetin arka kısmına çarparak kaza yaptı. kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada Ordu istikametinden gelen motosiklet seyir halindeyken o sırada iç taraftaki yola girmek için kavşağa gelen turuncu renkli kamyonet beklemeden yola girdi. Motosiklet sürücüsü bir anda önüne çıkan kamyoneti görünce hızını azaltmak istedi ancak kamyonetin arka tarafına çarparak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Kamyonet sürücüsü ise olay yerinde durmayarak yoluna devam etti.