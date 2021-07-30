SAMSUN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Dilek (60), olay hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaçam ilçesi Samsun- Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Alaçam istikametine seyir halinde olan Mustafa Dilek yönetimindeki 55 AAU 74 plakalı motosiklete, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyir halinde bulunan C.K.'nın (66) kullandığı 55 AEM 560 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Dilek olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.