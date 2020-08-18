Son dakika haber: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 Ağustos'ta motosikletle hafif ticari araç çarpışmış, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hafif ticari araç sürücüsü ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı sonrası ise tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 17:44

Kaynak: AA

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