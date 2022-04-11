Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

11.04.2022 14:42

Bir son dakika haberine göre Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameradaANTALYA Antalya'da, kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ölümden döndü.

Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

ANTALYA Antalya'da, kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Kaza ver işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alanya istikametinden Antalya istikametine giden ve henüz ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, İncekum Mahallesinde tali yoldan D 400 karayolunda kavşağa dikkatsiz giren S.D. idaresindeki kamyonete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, koşarak yaralı motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsünün kaza anında ayağının kırıldığı öğrenildi.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı ise bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı ile vatandaşların olay yerine koşarak geldiği görüldü.

Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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