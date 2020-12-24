Son dakika haber: Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada
24.12.2020 11:37
Son dakika haberleri... MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana geldi. Yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete, hızla gelen kamyon yandan çarptı. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü, yere düşen sürücüyü fark edip, ani fren yaptı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler yetişti. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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