Son dakika haber | MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletiyle tek tekerde trafikte ilerdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa - Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde bir sürücü, motosikletiyle tek tekerde trafikte ilerdi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)
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