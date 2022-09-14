Son dakika haber | MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

14.09.2022 12:10

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletiyle tek tekerde trafikte ilerdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletiyle tek tekerde trafikte ilerdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa - Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde bir sürücü, motosikletiyle tek tekerde trafikte ilerdi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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