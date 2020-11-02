Son dakika haber | Motosiklet üzerindeyken silahlı saldırıya uğrayıp, yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Motosiklet üzerindeyken silahlı saldırıya uğrayıp, yaralandıADANA'da motosiklet ile işe gitmek için yola çıkan İsa Ü. (41), yanına yaklaşan başka bir motosikletteki husumetlisi A.K. ve M.K.'nın tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı.

Motosiklet üzerindeyken silahlı saldırıya uğrayıp, yaralandı ADANA'da motosiklet ile işe gitmek için yola çıkan İsa Ü. (41), yanına yaklaşan başka bir motosikletteki husumetlisi A.K. ve M.K.'nın tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı. Olay, saat 07.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi ADANA'da motosiklet ile işe gitmek için yola çıkan İsa Ü. (41), yanına yaklaşan başka bir motosikletteki husumetlisi A.K. ve M.K.'nın tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı. Olay, saat 07.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek evinden çıkan İsa Ü., 01 DSL 21 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, yanına husumetlisi A.K. ve M.K.'nın bulunduğu motosiklet yaklaştı. A.K. ve M.K.'nın tabancayla 5 el ateş ettiği İsa Ü., bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanıp, motosikletiyle yola devrildi. Saldırganlar, motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, bölgede devriye görevinde bulunan polisler, yaralıyı fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan İsa Ü., ameliyata alındı.DAVAYA KARŞILIK İSTEDİKLERİ PARAYI VERMEYİNCE SALDIRMIŞLARİsa Ü.'nün, saldırganlarla henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu, şüphelilerin davaya karşılık para istediği, olumsuz yanıt alınca da saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



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