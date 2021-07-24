Son dakika haber! Motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü - Son Dakika

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. Cengizhan Tutka iddiaya göre, kullandığı 07 K 6242 plakalı motosikletle karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, kontrolünü yitirip, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan denize kadar yuvarlandı.

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