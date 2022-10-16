Son dakika haber: Motosikletle kaçarken kaza yaptı, üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Motosikletle kaçarken kaza yaptı, üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

16.10.2022 17:33
Son dakika haber: Motosikletle kaçarken kaza yaptı, üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir uyuşturucu madde satıcısı narkotik ekiplerinden kaçarken kaza yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir uyuşturucu madde satıcısı narkotik ekiplerinden kaçarken kaza yaptı. Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıktı.

Olay sabah saatlerinde Marmaris İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde sattığı ihbarı alınan bir şahsı takibe alan Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yerini tespit ederek şahsa ulaştı. Yerini ve eşkali tespit edilen zehir taciri M.T. (30) motosikleti ile seyir halinde iken narkotik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı, motorize timler tarafından yakalamak için kovalanan şahıs yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yaptı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan üst aramasında birer gramlık paketlenmiş toplamda 11 gram satışa hazır metamfetamin maddesi ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan M.T. emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek TCK 188 sayılı kanun hükmü ile tutuklu yargılanmak için cezaevine gönderildi. Tutuklanan zehir taciri M.T.'ye ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet çerçevesinde adli işlem, ehliyetsizlikten ve tehlikeli araç sürmekten idari işlem yapıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Motosikletle kaçarken kaza yaptı, üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıktı - Son Dakika

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