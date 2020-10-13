Son dakika haber: Motosikletle seyir halinde silahlı saldıraya uğrayan eski muhtar öldü - Son Dakika

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi eski muhtarı ve Sarıgöl Bağ Sulama Birliği eski başkanı Necati Yılmazer (62), motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Jandarma, kimlikleri belirlenen 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Baharlar Mahallesi eski muhtarı ve Sarıgöl Bağ Sulama Birliği eski başkanı Necati Yılmazer, bugün saat 10.30 sıralarında, Tekeli Mahallesi'ndeki bağından Baharlar Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yılmazer, Baharlar-Tekeli kavşağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yılmazer, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten kanlar içinde yere düşen Yılmazer, olay yerinde yaşamını yitirdi.Evli ve 2 çocuk babası Yılmazer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerin U.T. (22) ve A.T. (74) olduğunu belirledi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
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