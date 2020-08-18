Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden motosikletli gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklanırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Okurcallar Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif Arablıoğlu (40) idaresindeki 07 GSM 45 plakalı hafif ticari araçla, aynı istikamette ilerleyen Tolga Samur'un (20) kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Samur, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla yarılı genci ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Samur tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samur'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MOTOSİKLETLİ GENÇ DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

12 Ağustos günü hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tolga Samur'un doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası aracın sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerif A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü Şerif A.'nın serbest kalmasının ardından, olayda kasıt olduğu gerekçesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri sürücü Arablıoğlu'yu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arablıoğlu sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda seyir halindeki hafif ticari aracın motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

(İHA)