Son dakika haber... Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Motosikletli genç doğum gününde hayatını kaybetti, sürücüsü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden motosikletli gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklanırken, kaza anı kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Okurcallar Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif Arablıoğlu idaresindeki 07 GSM 45 plakalı hafif ticari araçla aynı istikamette ilerleyen Tolga Samur'un kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın altında kalan motosiklet sürücüsü Samur, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla yarılı genci ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Samur tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samur'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Motosikletli genç doğum gününde hayatını kaybetti

12 Ağustos günü hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tolga Samur'un doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası aracın sürücüsü rablıoğlu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerif A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Başsavcılık itiraz etti, sürücü tutuklandı

Sürücü Şerif A.'nın serbest kalmasının ardından, olayda kasıt olduğu gerekçesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karara itiraz edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri sürücü Arablıoğlu'yu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arablıoğlu sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda seyir halindeki hafif ticari aracın motosiklete çarptığı anlar yer aldı.