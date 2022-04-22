Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı

22.04.2022 15:05
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı

ŞİŞLİ'de hırsızlık yapacağı işyerine motosikletle giden E.Y. (18), güvenlik kameralarındaki görüntüsünden tespit edilerek, yakalandı.

ŞİŞLİ'de hırsızlık yapacağı işyerine motosikletle giden E.Y. (18), güvenlik kameralarındaki görüntüsünden tespit edilerek, yakalandı.

Şişli Cumhuriyet Mahallesindeki bir işyerinde, 10 Nisan pazar günü, saat 05.15 sıralarında hırsızlık yapıldığı belirlendi. Hırsızlık yapacağı işyerine sepetli bir motosikletle gelen hırsız, kapı kilidini kesici bir aletle açtı. İçerde bir süre değerli eşya ve para arayan hırsız, kısa süre sonra bir plazma televizyon ve 7 bin 600 TL alarak, geldiği motosikletle ayrıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. İncirlidere Caddesi'nde 12 Nisan'da gözaltına alınan E.Y. isimli şüpheli, 'İşyerinden hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
YORUMLAR
500
Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü

Cumhuriyet, Hırsızlık, Nisan, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli hırsızı güvenlik kameraları yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement