Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücünün serbest kalması üzerine, yakınları ve arkadaşları adliye önünde eylem yaptı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Üsküdar Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine evrak getiren 35 yaşındaki Serdar Gökhan Bedir, evrakı bıraktıktan sonra motosikletinin yanına geldiği sırada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Bedir olay yerinde can verirken, ticari araç sürücüsü kaçtı. Evli ve iki çocuk babası Bedir'e çarpan sürücü ve araçtaki 4 kişi yakalandı. Sürücü, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bedir'in ailesi, avukatları, arkadaşları ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, mahkemenin kararını protesto etmek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde toplandı.Motosikletli kuryeler ve acılı aile, Bedir'in ölümüne sebebiyet veren sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. "BİR KERE ALSINLAR BAKSINLAR, KÖR NOKTA DEĞİL"Hayatını kaybeden motokuryenin annesi Latife Bedir, "Benim canım yandı. Onlar sanıyorlar ki, arkasında insanı yok. Ben devlete güveniyorum. Devlet tez zamanda onları içeri alsın. Benim yavrum toprakta çürüyorsa, onlar da içeride yürüyecek. Bir kere kayıtları izledim, komalık oldum. Kör nokta diyorlar. Bir kere alsınlar baksınlar, kör nokta değil. Resmen cinayet. Benim çocuğum dururken geliyor arkadan vuruyor" şeklinde konuştu.

BABASI DA 10 SENE ÖNCE AYNI ŞEKİLDE VEFAT ETTİ10 sene önce eşini de aynı şekilde gerçekleşen bir kaza sonucu kaybettiğini söyleyen Bedir, şöyle devam etti: "10 sene önce babasına da böyle yaptılar Aynı bu şekilde, durakta dururken araba arkadan gelip vurdu. Onun peşinde kimse yoktu ama ben ölene kadar bunun peşini bırakmayacağım onlar gün yüzü görmeyecekler. Şoför yok, nerede bu şoför? Bakın, iki tane yetim bana kaldı. Rızkının peşindeydi benim yavrum"

"KAZA YERİNDEN KAÇMA SEBEPLERİ KUSURLU OLMALARI"Kardeşi Mustafa Bedir ise, "Burada olay kurcalanmak isteniyor gibi geliyor. Yüzde 50-50 kusur vermiş halbuki araç şerit ihlali yapıyor, hız ihlali var. Arka taraftan zaten 100 kilometre hızla geliyor araç. Tamamen haksız bir karar olduğunu düşünüyorum. Araç sürücüsünün yüzde yüz kusurlu olduğunu biliyorum. Zaten kaza yerinden kaçma sebepleri kusurlu olmaları. Alkollü olduklarını da tahmin ediyoruz. Çünkü olay yerinden direkt kaçıyorlar. Kesinlikle ambulans falan da aranmıyor. Araçta 5 kişiler, beşi de serbest. Adalet yerini bulur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY KAYITLARDA BELLİ OLDUĞU HALDE, DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE DIŞARIDALAR"Babasız kalan iki çocuğu ile adliye önüne gelen acılı eş Berrin Bedir, "Adalet istiyoruz. İki evlat yetim kaldı. Şu anda çok fazla kuryeci var. Hepsinin çoluk çocuğu var. haklarının savunulması için de hukuki sorumluluk daha fazla burada. Anlatılacak bir şey değil, hissizleşiyorsunuz, bir şey hissetmiyorsanız çünkü ani ölüm. Alkollü olduğu, sigara kullandığı her türlü kamera kaydında belli olduğu halde ifadesinde hiçbir şekilde kullanmadığını, kurallara uyduğunu, dikkat etmediği için çarptığını söylemiş. Bu kadar belli bir durumda delillerin yetersizliği nedeniyle dışardalar" diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE 203 ARKADAŞIMIZ ÖLDÜ"İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "Biz bu derneği kurduğumuzdan beri, pandemi döneminden itibaren yaklaşık 203 meslektaşımızı meslek şehidi verdik. Bu trafik kazası değil. Bu resmen bile bile, adam öldürmeye teşebbüstür. Biz asla bunun peşini bırakmayacağız. Bu dava sonuçlanana kadar da bu davanın arasında duracağız. Yetkililerden isteğimiz, araç sürücülerine caydırıcı ceza versinler" dedi.

"FAİLLERİN DIŞARIDA OLMASI TAMAMEN HUKUKA AYKIRI"Süreç ile ilgili bilgi veren Avukat İyaz Çimen, şunları söyledi: "Şu aşamada olayın failleri ile ilgili olarak adli kontrol hükmü verilmiş olup, süreç devam etmekte. Dosya ile ilgili bilirkişi talebimiz mevcut. Dolayısıyla rapor alındıktan sonra adaletin tecelli edeceğini düşünüyoruz. Mağduriyetin ne kadar büyük olduğu gözler önünde. Tüm Türkiye'nin gözleri önünde. Bu noktada adaletin tecellisi için elimizden geleni yapıyoruz. Verilen ilk karar, bu bir son değil. Süreç devam ediyor, detayları vermemiz çok doğru değil. Videoyu izlediğiniz üzere, bir trafik magandalığı söz konusu. Bu resmen bir cinayet. Faillerin şu aşamada dışarıda olması tamamen hukuka aykırı. Süreçle ilgili takibimiz devam ediyor. Umarım bu hafta içinde daha doğru bir karar alacağız"

"ŞAHSA VURDUĞUMU GÖRMEDİM"Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde dün savunma yapan şüpheli O.E. ise, "Üsküdar Hasimpaşa taraflarında yolda giderken araba sağ tarafa doğru kaymaya başladı. Ortalama hızım 60-70 kilometreydi. O sırada arkadaşlarımdan bir tanesi 'Hop hop' dedi. Ben saniyelik birisine vurdum ancak vurduğumu görmedim. O esnada yanımda kız arkadaşım vardı, ben ona bir şey söylüyordum. Camdan dışarı bakmıyordum. Ben motora vurduğumu gördüm, şahsın kendisine vurduğumu görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK PİŞMANIM"Ambulansı aradığını belirten O.E. savunmasını şu şekilde sürdürmüştü: "Ambulans hastaneye götürdü. Ben ve arkadaşım E.D. yaya olarak olay yerinden kaçtık. Olaydan önce alkol almadık. Arkadaşlarım E.D., M.E. ve ben olay günü dışarıda yattık, ertesi gün gidip teslim olduk. Çok pişmanım"

BİRDEN FAZLA ADLİ KONTROL TEDİBİRİ UYGULANDI

Hakimlik şüpheli O.E.'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yurtdışına çıkmamak, haftada 3 gün imza atmak, her türlü taşıtı kullanmamak, İstanbul il sınırını terk etmemek ve 30 bin lira güvence miktarı yatırmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

- İstanbul