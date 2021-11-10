Son dakika haber: Motosikletli polis timleri suça geçit vermiyor - Son Dakika

Motosikletli polis timleri suça geçit vermiyor

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Yunus timlerince ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen bir araç da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Motosikletli polis timlerince Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yapılan uygulama esnasında durumundan şüphelenilen park halindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1,54 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili A.K. ve A.T. gözaltına alındı. Yine yunus ekiplerince Yavuzlar Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde yapılan uygulamada kontrol edilen bir araçta, alüminyum folyoya sarılı halde içerisinde koyu kahverengi nemli tütün parçaları bulunan 1 fişek uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ve yine alüminyum folyoya sarılı 2 fişek halinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kristalize madde, 4.07 kimyasal madde emdirilmiş tütün, 2.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. ve B.E. gözaltına alındı.

Ayrıca çalıntı plakalı bir aracın kente giriş yaptığı bilgisi üzerine motosikletli polis timlerince çalışma yapıldı. Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde ekiplerce durdurulan araç muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü M.Ç. de gözaltına alınarak Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.