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Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı

21.02.2022 11:11
Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de motosikletli polisler tarafından yapılan çalışmalarda 16 adet silah ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, aranması olan 14 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de motosikletli polisler tarafından yapılan çalışmalarda 16 adet silah ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, aranması olan 14 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma düzenlendi. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, 12 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet mermi, 3 adet pompalı tüfek ile bu tüfeklere ait 8 adet mermi, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı yakalandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı
Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı
Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Motosikletli polisler 14 şüpheli yakaladı - Son Dakika


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