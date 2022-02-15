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Son dakika haber... Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

15.02.2022 18:34

Son dakika 3. sayfa haberi: Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada Motosiklet sürücüsünün yatarak motor kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı.

Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosiklet sürücüsünün yatarak motor kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İzmir Çanakkale yolunun Çanakkale istikameti Kadıköy Mahallesi civarında bölünmüş yolda motosikletinin üzerinde akrobasi yapan sürücü kameralara yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Son dakika haber... Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber... Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber... Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

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Motosiklet, Çanakkale, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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