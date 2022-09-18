Olay, 16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Yalnızceviz köyünde meydana geldi. Motosikletli bir kişi, iddiaya göre yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açılarak vuruldu. Silah seslerini duyup o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya , yol üzerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin 3 kurşunla öldüğü belirlendi. Üzerinden Hacı E.'ye (25) ait kimlik çıkan kişinin Yasin Kara olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Motosikletli Yasin'i arkadaşı öldürmüş - Son Dakika

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