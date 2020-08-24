Son dakika haber... Motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Fatih B.'nin (31) yanına motosikletle yanaşan husumetlisi 2 kişi, silahla ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Fatih B., tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Deniz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih B.'nin yanına aralarında husumet bulunan 2 kişi motosikletle yanaşarak silahla ateş etti. Fatih B. kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan Fatih B., kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.