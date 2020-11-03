Son dakika haber: Mozambik'te 10 bin kişi terör saldırıları ve operasyonlar düzenlenen bölgeyi terk etti - Son Dakika

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetine düzenlenen terör saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle sadece geçen hafta 10 bin kişinin teknelerle bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin saldırıları ve halen süren askeri operasyonlardan ötürü bölgedeki 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişinin Pemba kentine kaçtığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Cabo Delgado Direktörü Joaquim Guinart, kente ulaşanların hasta olduğunu ve bazı hamilelerin de denizde doğum yapmak zorunda kaldığını aktararak, yaklaşık 100 bin yerinden edilen kişinin kentin çevresindeki derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi verdiğine işaret etti.

Açıklamada, bu kişilerin sıtma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hastalıkların pençesinde olduğu uyarısında da bulunuldu.

Silahlı örgütlere karşı ordunun operasyonları sürüyor

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Cabo Delgado vilayetinde, 3 yıl önce ortaya çıkan silahlı örgütlere karşı ordunun geniş çaplı operasyonları sürüyor.

Sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, "Ensar al-Sunna" veya "Eş-Şebab olarak isimlendiriliyor.