Son dakika haber! Mozambik'te Ensar'ul Sunna'ya yapılan operasyonla 100'den fazla sivil kurtarıldı - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüne yönelik askeri operasyonda 100'den fazla sivilin kurtarıldığı bildirildi.

Mozambik basınında çıkan haberlere göre, General Cristovao Chume yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 100'den fazla sivilin kurtarıldığı kaydedildi.

Militanların Palma bölgesinde hala etkili olduğu bilgisini paylaşan Chume, sivillerin kalkan olarak kullanıldığını ve bunun da operasyonları zora soktuğunu kaydetti.

Mozambik Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (FDS), ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde 21 ve 23 Haziran'da Ensar'ul Sunna'ya yönelik operasyonlarında terör örgütü mensubu 150 kişi etkisiz hale getirilmişti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.