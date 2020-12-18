Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandolarımızı taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü tarafından unutulmadı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü 17 Aralık 2016 meydana gelen terör saldırısının 4.yılında şehitleri unutmayarak, saygı duruşunda bulundu.

Kulüp Başkanı Emre Arıkan, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ile birlikte, saldırının yaşandığı otobüs durağı, şehit komandolar anıtının önüne gelerek, burada şehitler için dua ettiler.

Başkan Emre Arıkan yaptığı açıklamada, "17 Aralık 2016 tarihinde hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimizi takım halinde andık. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İlk gün gibi hala aklımızda. Rabbim bu tür saldırıları bir kez daha yaşatmasın" diye konuştu. - KAYSERİ