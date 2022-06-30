Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 10 günde; Edirne , Hatay , Şanlıurfa , Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! MSB: 16'sı FETÖ, 11'i PKK, 2'si DEAŞ üyesi 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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