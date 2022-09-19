Son dakika haber | MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi

19.09.2022 10:26
Son dakika haber | MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna roketatar tacizinin ardından yapılan cezalandırma atışları sonucu, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 80'e yakın terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna roketatar tacizinin ardından yapılan cezalandırma atışları sonucu, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 80'e yakın terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suruç ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerce yapılan roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı hatırlatılarak, "Saldırı sonrası belirlenen hedefler güçlü şekilde ateş altına alınarak vuruldu. Devam eden cezalandırma atışlarıyla ilk belirlemelere göre toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. 80'e yakın terör hedefi de vurularak imha edildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi - Son Dakika

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