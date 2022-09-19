Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suruç ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerce yapılan roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı hatırlatılarak, "Saldırı sonrası belirlenen hedefler güçlü şekilde ateş altına alınarak vuruldu. Devam eden cezalandırma atışlarıyla ilk belirlemelere göre toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. 80'e yakın terör hedefi de vurularak imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.