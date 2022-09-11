Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter 'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı (2) - Son Dakika

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