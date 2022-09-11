Son dakika haber! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı (2)

11.09.2022 17:30
Son dakika haber! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı (2)

Edinilen son dakika haberine göre BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı (2) - Son Dakika
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