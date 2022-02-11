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Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

11.02.2022 16:03
Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.

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Suriye, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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