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Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.11.2021 16:00
Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Irak, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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