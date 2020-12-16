Son dakika haber! MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber! MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
16.12.2020 10:19
Bir son dakika haberine göre MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
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